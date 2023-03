Volo Londra-Milano, aereo troppo pesante: passeggeri invitati a scendere in cambio di soldi (Di venerdì 10 marzo 2023) Volo Londra-Milano, incredibile vicenda quella accaduto sull’aereo. Ai passeggeri è stata fatta una strana richiesta a cui è seguita una trattativa per poter risolvere la problematica e procedere al decollo. Volo Londra-Milano, aereo troppo pesante Incredibile vicenda si è consumata su un Volo da Londra a Milano Az227 di Ita Airways. L’aereo ha riscontrato dei problemi prima di partire e si è pensato di risolverli in maniera davvero curiosa. A raccontare la vicenda è stato il giornalista e conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi che si trovava a bordo. “Siamo bloccati nell’aereo – scrive Nuzzi su Instagram – perché ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 10 marzo 2023), incredibile vicenda quella accaduto sull’. Aiè stata fatta una strana richiesta a cui è seguita una trattativa per poter risolvere la problematica e procedere al decollo.Incredibile vicenda si è consumata su undaAz227 di Ita Airways. L’ha riscontrato dei problemi prima di partire e si è pensato di risolverli in maniera davvero curiosa. A raccontare la vicenda è stato il giornalista e conduttore di Quarto Grado, Gianluigi Nuzzi che si trovava a bordo. “Siamo bloccati nell’– scrive Nuzzi su Instagram – perché ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sallo_news : Volo Londra-Milano in sovrappeso: 'Diamo 250 euro a chi scende' - infoitinterno : «L’aereo pesa troppo, in sei devono scendere»: odissea sul volo Londra-Milano - infoitinterno : Aereo troppo pesante, sei volontari del volo Londra-Milano rinunciano a partire: «Voucher da 250 euro a testa» - infoitinterno : Aereo troppo pesante, la proposta ai passeggeri del volo Londra-Milano: «Se scendete vi diamo 250 euro» - eravamoindiani : RT @dvaldi1: Melike Yasar, responsabile per le relazioni internazionali del movimento delle #donne curde, si trova a Londra dove ha parteci… -