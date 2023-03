Volley | Champions League | sarà Torino la sede delle Super Finals 2023

(Di venerdì 10 marzo 2023)la citta dicon il suo Pala Alpitour, ad ospitare le CEVdi, l’atto conclusivo della manifestazione continentale per club più importante. La giornataquella di sabato 20 maggio, con le due partite si disputeranno lo stesso giorno e nello stesso impianto con le formazioni vincitrici che si aggiudicheranno 500.000 euro ciascuna per un montepremi totale di 1,5 milioni di euro. Le CEV– che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona. “Ilun anno speciale per noi – ha ...

Le CEV Champions League Volley Super Finals – che hanno fatto il loro esordio con questa formula nel 2019 – tornano in Italia per la seconda volta dopo l’edizione 2021 tenutasi a Verona quando tutto ...Sabato 20 maggio sarà il Pala Alpitour il teatro delle finali, maschile e femminile, della massima competizione continentale per club ...