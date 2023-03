‘Voglio vedervi in faccia’, giudice non vaccinato non accetta le mascherine in aula (Di venerdì 10 marzo 2023) ‘Togliete la mascherina, voglio vedervi in faccia’. Il giudice Mauro Barbanti è tornato in aula dopo due lunghi anni di assenza a causa dei provvedimenti per contenere i contagi da Covid, in quanto, per scelta, ha deciso di non sottoporsi a vaccino. Ma ora è tornato e la sua presenza, come riporta Repubblica, si sente nel tribunale di piazzale Clodio, a Roma, non fosse altro per le regole che impone, e può imporre nell’aula, quando è lui a presiedere le udienze. Il giudice chiede ai testi di togliere il dispositivo di protezione Per questo motivo ha chiaramente espresso la volontà che le persone presenti non facciano uso delle mascherine, quantomeno quando si tratta di testi che devono contribuire a ricostruire i fatti in merito a un procedimento giudiziario. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 10 marzo 2023) ‘Togliete la mascherina, voglioin. IlMauro Barbanti è tornato indopo due lunghi anni di assenza a causa dei provvedimenti per contenere i contagi da Covid, in quanto, per scelta, ha deciso di non sottoporsi a vaccino. Ma ora è tornato e la sua presenza, come riporta Repubblica, si sente nel tribunale di piazzale Clodio, a Roma, non fosse altro per le regole che impone, e può imporre nell’, quando è lui a presiedere le udienze. Ilchiede ai testi di togliere il dispositivo di protezione Per questo motivo ha chiaramente espresso la volontà che le persone presenti non facciano uso delle, quantomeno quando si tratta di testi che devono contribuire a ricostruire i fatti in merito a un procedimento giudiziario. ...

Il giudice (non vaccinato) fa togliere le mascherine in aula: "Voglio vedervi in faccia" "Non sono no vax. Ho solo deciso di non vaccinarmi e ho pagato per due anni la conseguenza della mia scelta". Dopo centinaia di giorni trascorsi lontano dalle aule di tribunale, penalizzato dai