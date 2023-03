Vlahovic si allontana dalla Juventus | il top club prepara l’assalto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JManiaSite : Cessione #Vlahovic, il Bayern Monaco si allontana. Salihamidzic: “Nuovi attaccanti? Siamo contenti di Choupo Moting… - infoitsport : Vlahovic allontana la cessione: 'Vuole tenersi stretta la Juve' - infoitsport : Vlahovic allontana la cessione: 'Vuole tenersi stretta la Juve' - JManiaSite : La cessione di Dusan #Vlahovic è un’ipotesi che aleggia attorno al mercato della Juve. La stagione bianconera conti… -

Al 12' Di Maria serve un pallone in area, intercettato da Matic che. Due minuti più tardi Locatelli cercaanticipato da Smalling che rilancia i suoi che si rendono pericolosi con ...... palla in mezzodalla difesa 40' spunto personale sulla destra di Mohamed, ingresso in ... tocco da due passi respinto da Lafont quinditentativo sul secondo palo contrastato e palla ...... si scalda Marchetti 17' rete annullata aper posizione di fuorigioco, azione in ...area ma intercetta e libera la difesa 11' cross basso di Reca verso il primo palo con la difesa che...

Vlahovic allontana la cessione: "Vuole tenersi stretta la Juve" JMania

22.54 - FINISCE QUI! La Juventus vince 1-0 la gara di andata contro il Friburgo grazie al colpo di testa di Angel Di Maria che trova la quarta rete di fila in Europa League. Grande preoccupazione per ...I bianconeri continuano a essere al centro di voci e il serbo è conteso da diversi club esteri. Il Bayern si allontana da Vlahovic.