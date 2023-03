Vittoria Puccini è la nuova Skincare Local Ambassador Guerlain per l’Italia (Di venerdì 10 marzo 2023) Una bellezza naturale, forgiata con un’accurata Skincare sin da ragazzina: Vittoria Puccini incarna l’idea di bellezza acqua e sapone grazie a pelle perfetta, ben curata e luminosa. Un’attrice di talento – tra i suoi ruoli più iconici quello in Elisa di Rivombrosa e in Baciami Ancora – da sempre impegnata nel sociale e in difesa dei diritti degli artisti, dei bambini e delle donne. Ai tanti ruoli interpretati da Vittoria Puccini, però, da oggi si aggiunge anche quello di Skincare Local Ambassador Guerlain per l’Italia. Un incontro che, forse, era scritto nel destino per celebrare la bellezza della Natura. È dal 1828, infatti, che Guerlain si ispira alla Natura e all’Arte per creare fragranze, trattamenti ... Leggi su amica (Di venerdì 10 marzo 2023) Una bellezza naturale, forgiata con un’accuratasin da ragazzina:incarna l’idea di bellezza acqua e sapone grazie a pelle perfetta, ben curata e luminosa. Un’attrice di talento – tra i suoi ruoli più iconici quello in Elisa di Rivombrosa e in Baciami Ancora – da sempre impegnata nel sociale e in difesa dei diritti degli artisti, dei bambini e delle donne. Ai tanti ruoli interpretati da, però, da oggi si aggiunge anche quello diper l’Italia. Un incontro che, forse, era scritto nel destino per celebrare la bellezza della Natura. È dal 1828, infatti, chesi ispira alla Natura e all’Arte per creare fragranze, trattamenti ...

