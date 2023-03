Viterbo | scritta antisemita contro Schlein

(Di venerdì 10 marzo 2023) Su un muro diè comparsa una svastica affiancata da una frasela segretaria del Pd: «la tua faccia è già un macabro destino», era scritto first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Palazzo_Chigi : Il Presidente @GiorgiaMeloni esprime solidarietà alla segretaria del Pd, Elly Schlein, vittima di un atto vergognos… - lauraboldrini : Solidarietà a @ellyesse per la vergognosa scritta accompagnata da una svastica apparsa su un muro a #Viterbo. La… - ultimora_pol : Scritta a Viterbo, Giorgia #Meloni esprime solidarietà alla segretaria del #PD, Elly #Schlein: 'Atto vergognoso e i… - MarinaSereni : RT @SilviaRoggiani: Ho letto disgustata la vergognosa scritta antisemita, accompagnata da una svastica, apparsa a Viterbo contro @ellyesse.… - Luigi8616 : RT @chiaragribaudo: Mi aspetto solidarietà unanime nei confronti della nostra Segretaria @ellyesse per la vergognosa scritta minacciosa e a… -

La Digos diè al lavoro in relazione allaantisemita comparsa oggi su un muro e che prende di mira la neo segretaria del Pd, Elly Schlein. Gli agenti potrebbero, quindi, inviare una informativa ..."Mi auguro che i responsabili non restino impuniti". "Solidarietà a Elly Schlein per la vergognosae la svastica comparse su un muro di. Un atto osceno che offende tutte e tutti. Mi auguro che i responsabili non restino impuniti". Così Stefania Ascari, deputata del Movimento 5 ...'Ricorre alle offese e alla violenza verbale solo chi non ha argomenti - ha scritto, tra gli altri, Anna Maria Benini, ministra dell'Università - Lacomparsa acontro il neo ...

Viterbo, svastica e scritta contro Schlein. Meloni: «Atto vergognoso e indegno» Corriere della Sera

Una svastica e una scritta contro la segretaria del Partito democratico Elly Schlein è apparsa a Viterbo, lungo un muro in via delle Fortezze. "Schlein la tua faccia è già un macabro… Leggi ...Una lettera con minacce destinata al senatore Pd Francesco Boccia è stata recapitata al Nazareno. E' quanto viene confermato da ambienti dem. Il senatore ha infatti ricevuto ...