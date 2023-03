Vite al Limite, Christina Phillips irriconoscibile dopo il parto: com’è oggi (Di venerdì 10 marzo 2023) dopo Vite al Limite, Christina Phillips ha iniziato una nuova vita: oggi dopo il parto è davvero irriconoscibile, eccola qui. Tutti vanno matti per Vite al Limite e il motivo non è assolutamente difficile da capire. Per la prima volta in assoluto, infatti, un programma tv non solo racconta le storie drammatiche di quei pazienti obesi che scelgono di ritornare in forma, ma mostra anche la loro determinazione e gli immensi sacrifici fatti per ottenere grandi risultati. com’è oggi Christina Phillips dopo Vite al Limite. Credits: Youtube (grantennistoscana.it)Tra i diversi protagonisti ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 10 marzo 2023)alha iniziato una nuova vita:ilè davvero, eccola qui. Tutti vanno matti perale il motivo non è assolutamente difficile da capire. Per la prima volta in assoluto, infatti, un programma tv non solo racconta le storie drammatiche di quei pazienti obesi che scelgono di ritornare in forma, ma mostra anche la loro determinazione e gli immensi sacrifici fatti per ottenere grandi risultati.al. Credits: Youtube (grantennistoscana.it)Tra i diversi protagonisti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... soppyzz : devo capire come fa mia madre a guardare solo mare fuori e vite al limite - gracieabramsfk : @cocomazzolifk ottima tattica ahahaha io sto mangiando la pizza mentre guardo vite al limite, direi ottimo ahahaha - CoESItalia : Nuovo Articolo: “La corsa contro il tempo in ambulanza al limite della legalità per salvare dieci vite” – Catanzaro… - ilpresidenthe : @Quetzal76966337 Secondo me il miglior programma del canale è senza dubbio 'Vite al limite' - contessamelensa : @cinicomateriale È una brava presentatrice. Io mi sono 'affezionata' a QVC nei lunghi mesi di permanenza in casa pe… -