Visite parallele | e in continenti diversi | per Kate Middleton e Meghan Markle Una distanza che sarà mantenuta anche all’Incoronazione di re Carlo?

(Di venerdì 10 marzo 2023) Una visita sobria e piuttosto in sordina, quella fatta ieri daall’Hayes Muslim Centre, una moschea londinese. Con il capo avvolto dal tradizionale velo e William al suo fianco, la principessa del Galles è stata accolta dai volontari impegnati da settimane nelle operazioni di soccorso, oltre che nella raccolta di fondi per le vittime del terremoto in Siria e Turchia., che imbarazzo con l’imam: lei gli porge la mano, lui la rifiuta ...

Le loro storie appaionoe sembrano destinate a rimanere distanti, ma via via si ... quadri che prendono vita in musiche e parole Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi - via San Siro 13...Le duesono anche la rappresentazione di due partnership contrapposte, due narrazioni della guerra antitetiche e, più in generale, due visioni dell'ordine mondiale. Durante lo scorso ...Le agendeAlle 11 di lunedì mattina lo staff di Meloni ha annunciato che la premier nel ... Treni persi Ledi Biden e Meloni a Kiev sono un segnale tangibile di supporto all'Ucraina. ...

Visite gratis al parco archeologico di Sibari: torna #domenicalmuseo Ecodellojonio

Il 5 marzo biglietto a costo zero per ammirare le nostre meraviglie. Iniziative anche per l'8 marzo: il gentil sesso non paga il biglietto. Per la festa della donna riduzioni anche al museo Diocesano ...Proseguono numerosi anche in marzo gli appuntamenti in Biblioteca e a Casa Piani tra presentazioni di romanzi, saggi, laboratori, e incontri. Per quanto riguarda la Bim, domani alle 11 visita guidata ...