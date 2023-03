Violenze nel carcere di San Gimignano, condannati cinque agenti: avevano pestato un detenuto (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono altri cinque, oltre a quelli già condannati nel febbraio 2021, gli agenti di polizia penitenziaria condannati per le Violenze commesse all’interno del carcere di San Gimignano. Secondo il giudice del tribunale di Siena, i poliziotti sarebbero colpevoli del reato di tortura, falso e minaccia aggravata per aver pestato un detenuto di origini tunisine nel ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Sono altri, oltre a quelli giànel febbraio 2021, glidi polizia penitenziariaper lecommesse all’interno deldi San. Secondo il giudice del tribunale di Siena, i poliziotti sarebbero colpevoli del reato di tortura, falso e minaccia aggravata per averundi origini tunisine nel ... TAG24.

