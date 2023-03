Violenza nei confronti degli operatori sanitari: al San Giovanni l’evento ‘Cura senza paura’, con testimonianze choc (VIDEO) (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è svolto presso l’AO San Giovanni Addolorata l’evento “Cura senza Paura” , l’appello lanciato dalla comunità ospedaliera in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la Violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari che si celebrerà il prossimo 12 marzo. Protagonisti del pomeriggio di confronto le testimonianze, il racconto, le emozioni degli operatori che sono stati vittime di Violenza o episodi di aggressione. “Occorre investire in comunicazione per ripristinare un clima di fiducia e di rispetto – ha dichiarato Tiziana Frittelli direttore generale dell’AO San Giovanni Addolorata – che nel tempo si è ... Leggi su italiasera (Di venerdì 10 marzo 2023) Si è svolto presso l’AO SanAddolorata“CuraPaura” , l’appello lanciato dalla comunità ospedaliera in occasione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro laneie socio-che si celebrerà il prossimo 12 marzo. Protagonisti del pomeriggio di confronto le, il racconto, le emozioniche sono stati vittime dio episodi di aggressione. “Occorre investire in comunicazione per ripristinare un clima di fiducia e di rispetto – ha dichiarato Tiziana Frittelli direttore generale dell’AO SanAddolorata – che nel tempo si è ...

