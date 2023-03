Vince oltre un milione alla lotteria ma decide di tornare a lavorare da McDonald’s: “Mi mancavano i colleghi” (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante l’enorme vincita alla lotteria, dopo diversi anni è tornato a lavorare al McDonald’s perché sentiva la mancanza dei suoi colleghi: Luke Pittard aveva 29 anni quando nel 2006 acquistò un biglietto fortunato che gli valse oltre un milione di sterline alla lotteria britannica, nonostante oggi conduca una vita completamente diversa, è tornato nel suo vecchio posto di lavoro. Era impiegato nel ristorante insieme alla sua allora ragazza, oggi moglie, ma dopo la vincita entrambi lasciarono il loro posto da 7,5 euro l’ora. “Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald’s sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: ‘Perché ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Nonostante l’enorme vincita, dopo diversi anni è tornato aalperché sentiva la mancanza dei suoi: Luke Pittard aveva 29 anni quando nel 2006 acquistò un biglietto fortunato che gli valseundi sterlinebritannica, nonostante oggi conduca una vita completamente diversa, è tornato nel suo vecchio posto di lavoro. Era impiegato nel ristorante insiemesua allora ragazza, oggi moglie, ma dopo la vincita entrambi lasciarono il loro posto da 7,5 euro l’ora. “Molti dei miei vecchidisono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: ‘Perché ...

