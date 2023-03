Vince 1,3 milioni di euro alla lotteria? La clamorosa scelta che spiazza tutti (Di venerdì 10 marzo 2023) I soldi non hanno cambiato il suo stile di vita. Nonostante una vincita di circa 1,3 milioni di euro alla lotteria britannica, il fortunato ha comunque scelto di tornare a lavorare al Mc'Donald's. Tutto vero, Luke Pittard, all'epoca 29enne, vinse nel 2006 alla lotteria britannica tornando comunque sul suo posto di lavoro. Il motivo? "Gli mancavano i suoi amici". Il ragazzo vinse il premio quando lavorava ancora con la sua ragazza e guadagnava circa 7,5 euro l'ora. Dopo un periodo di pausa, Luke è tornato dietro il bancone: "Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald's sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: 'Perché non tornare?'". E ancora: "Tutto per me stava diventando noioso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) I soldi non hanno cambiato il suo stile di vita. Nonostante una vincita di circa 1,3dibritannica, il fortunato ha comunque scelto di tornare a lavorare al Mc'Donald's. Tutto vero, Luke Pittard, all'epoca 29enne, vinse nel 2006britannica tornando comunque sul suo posto di lavoro. Il motivo? "Gli mancavano i suoi amici". Il ragazzo vinse il premio quando lavorava ancora con la sua ragazza e guadagnava circa 7,5l'ora. Dopo un periodo di pausa, Luke è tornato dietro il bancone: "Molti dei miei vecchi colleghi di McDonald's sono venuti al mio matrimonio e sono rimasto in contatto con loro per tutto questo tempo, quindi ho pensato: 'Perché non tornare?'". E ancora: "Tutto per me stava diventando noioso, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto.… - PietroPecchioni : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… - itsValuz : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… - vp_farese : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… - monella70 : RT @FBiasin: - Nel 2009 arriva a Milano e porta nelle casse dell’#Inter 46 milioni. - Segna 53 gol in 102 partite, vince tutto. - Nel 2011… -