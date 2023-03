Viminale, oltre 17mila migranti sbarcati in Italia nel 2023 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministero dell’Interno ha pubblicato sui propri canali il cruscotto statistico aggiornato sul numero migranti sbarcati in Italia da inizio 2023. In totale 17.952 persone sono arrivate sulle coste Italiane, un valore quasi triplo sia rispetto al 2022 (5.976) che al 2021 (5.995). Dati che confermano uno stato di emergenza acuito nell’ultimo periodo: negli ultimi ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministero dell’Interno ha pubblicato sui propri canali il cruscotto statistico aggiornato sul numeroinda inizio. In totale 17.952 persone sono arrivate sulle costene, un valore quasi triplo sia rispetto al 2022 (5.976) che al 2021 (5.995). Dati che confermano uno stato di emergenza acuito nell’ultimo periodo: negli ultimi ... TAG24.

