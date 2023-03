VIDEO Sci alpino | Federica Brignone seconda nel gigante di Are | riviviamo la gara dell’azzurra

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 marzo 2023) La Coppa del Mondo di scivede ad Are, in Svezia, il secondo posto nelfemminile di: podio numero 55 in carriera per l’azzurra, alla 20ma piazza d’onore, a cui vanno aggiunte 21 vittorie e 14 terzi posti. In stagione diventano 24 i podi dell’Italia femminile (8 vittorie, 10 secondi e 6 terzi posti). Sci, 10 marzo 2023: Mikaela Shiffrin eguaglia il record di Ingemar Stenmark ad Are!IL SECONDO POSTO DIFoto: LaPresse