VIDEO – Dopo il compleanno dell’Inter, viene quello di Eto’o! (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri è stato il compleanno dell’Inter, ben 115 compiuti da quel lontano 9 marzo del 1908. Oggi invece compie gli anni una delle leggende del triplete nerazzurro, Samuel Eto’o. Il club lo celebra con un VIDEO su Twitter. AUGURI – 102 presenze, 53 gol, uno Scudetto, due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club. Questo è stato il palmares di una delle leggende dell’Inter tra il 2010 e il 2011: Samuel Eto’o. Il club celebra uno degli attaccanti più iconici della sua storia con un VIDEO su Twitter. Tanti auguri @SamuelEtoo! #Pirelli #Scorpion #ForzaInter @Pirelli — Inter (@Inter) March 10, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di venerdì 10 marzo 2023) Ieri è stato il, ben 115 compiuti da quel lontano 9 marzo del 1908. Oggi invece compie gli anni una delle leggende del triplete nerazzurro, Samuel Eto’o. Il club lo celebra con unsu Twitter. AUGURI – 102 presenze, 53 gol, uno Scudetto, due Coppa Italia, una Supercoppa Italiana, una Champions League e un Mondiale per Club. Questo è stato il palmares di una delle leggendetra il 2010 e il 2011: Samuel Eto’o. Il club celebra uno degli attaccanti più iconici della sua storia con unsu Twitter. Tanti auguri @SamuelEtoo! #Pirelli #Scorpion #ForzaInter @Pirelli — Inter (@Inter) March 10, 2023 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

