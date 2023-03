Video Bologna, Thiago Motta: ''Zirkzee può diventare un grande giocatore'' (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla vigilia della partita contro la Lazio, il tecnico del Bologna, Thiago Motta, parla del suo giovane attaccante Zirkzee. Guarda il ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Alla vigilia della partita contro la Lazio, il tecnico del, parla del suo giovane attaccante. Guarda il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... localteamtv : Crotone, atteso trasferimento delle salme a Bologna: i familiari dei superstiti si sdraiano per terra davanti alla… - NicolaPorro : ?? Dopo la nostra esclusiva, ecco il video choc: i collettivi di #sinistra pestano i ragazzi di #destra. Perché ness… - RaiCultura : La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la mia solitudine, che è la mia debolezza. Il #5marzo 1922 nascev… - JandriLarrea : RT @RaiCultura: La mia indipendenza, che è la mia forza, implica la mia solitudine, che è la mia debolezza. Il #5marzo 1922 nasceva a Bolo… - txiofaranduler1 : RT @GINTONI01591234: Quando io uscirò da qui mi fidanzerò. Andrò a Bologna in biblioteca. Ti vuoi far trovare già li?. ???????????????????? #G… -