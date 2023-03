Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 20:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA SACROFANO, IN DIREZIONE TERNI VOLTIAMO PAGINA GLI EVENTI NELLA CAPITALE TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI DI RUGBY LA SFIDA ITALIA – GALLES SI GIOCHERÀ DOMANI, SABATO 11 MARZO DALLE 15.15 ALL’OLIMPICO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUI NOSTRI CANALI DIAMO ORA UNO SGUARDO AL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio SI PREVEDONO IN QUESTE ORE VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU TUTTA LA Regione E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMO LazioMAR ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA VIA FLAMINIA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA CODE TRA PRIMA PORTA E VIA SACROFANO, IN DIREZIONE TERNI VOLTIAMO PAGINA GLI EVENTI NELLA CAPITALE TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL SEI NAZIONI DI RUGBY LA SFIDA ITALIA – GALLES SI GIOCHERÀ DOMANI, SABATO 11 MARZO DALLE 15.15 ALL’OLIMPICO LA NOTIZIA IN DETTAGLIO SUI NOSTRI CANALI DIAMO ORA UNO SGUARDO AL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA GIALLA DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELSI PREVEDONO IN QUESTE ORE VENTI FORTI OCCIDENTALI CON RAFFICHE FINO A BURRASCA SU TUTTA LAE MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. E PROPRIO A CAUSA DEL MALTEMPO, NELL’AMBITO DEL TRASPORTO MARITTIMOMAR ...

"Tagli alle metro per risparmiare". La mossa no - sense di Sala Quella narrazione però cozza con la realtà: ovvero con una viabilità sempre più caotica e con ... Il direttore generale di Atm, Arrigo Giana, è stato a Roma la settimana scorsa e continueremo in questa ... Cagliari, due corsie tutte per bus e taxi in metà viale Bonaria: tra 10 giorni via Roma chiusa al traffico Dieci marzo 2023. È ufficialmente iniziato il lungo periodo di cantieri in pieno centro città, tra via Roma e viale Bonaria. In quest'ultima strada, entro domenica la viabilità sarà rivoluzionata: le due corsie che terminano in via Sonnino saranno interamente dedicate ai bus e ai taxi, con i pullman ... Deleghe ai consiglieri provinciali, ipotesi "fedelissimi" Per il primo si parla insistentemente di lavori pubblici, edilizia scolastica e viabilità. Per il ...dell'Agenzia Frosinone Formazione e Lavoro il nome è quello del sindaco di Giuliano di Roma Adriano ...