Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 16:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E CASAL DEL MARMO Più AVANTI, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA Roma-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 D APORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA FIRENZE-Roma, PER LAVORI CODE TRA TIVOLI TERME E L’INNESTO CON LA A24 Roma-TERAMO, IN DIREIZONE SUD RISOLTO L’INCIDNETE SULLA Roma-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, INCIDENTE CHE NON HA AVUTO RICADUTE SULLA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 16.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE è LA CAUSA DELLE CODE IN ESTERNA TRA LE USCITE CASSIA E CASAL DEL MARMO Più AVANTI, LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI, QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA-FIUMICINO E TUSCOLANA IN INTERNA SITUAZIONE ANALOGA, CODE A TRATTI, TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SI RALLENTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 D APORTONACCIO A TOR CERVARA IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA FIRENZE-, PER LAVORI CODE TRA TIVOLI TERME E L’INNESTO CON LA A24-TERAMO, IN DIREIZONE SUD RISOLTO L’INCIDNETE SULLA-TARQUINIA TRA CERVETERI E SANTA SEVERA, IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE, INCIDENTE CHE NON HA AVUTO RICADUTE SULLA ...

