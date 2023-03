Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 15:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SUBITO CON IL METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA VALIDO DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA SU TUTTA LA Regione. E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA IL TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DI Roma IN ESTERNA CODE TRA LE USCITE Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOGLIATTI, IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA Roma-TARQUINIA DOVE SI È VERIFICATO UN ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 15.20 GINA PANDOLFO UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SUBITO CON IL METEO LA PROTEZIONE CIVILE HA DIRAMATO UN BOLLETTINO DI ALLERTA VALIDO DAL PRIMO POMERIGGIO DI OGGI E PER LE SUCCESSIVE 24 ORE, SONO PREVISTI VENTI DA FORTI A BURRASCA SU TUTTA LA. E MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE. UN INVITO ALLA PRUDENZA NELLA GUIDA ORA IL TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE DIIN ESTERNA CODE TRA LE USCITE-FIUMICINO E VIA DEL MARE E PIÙ AVANTI TRA PONTINA E TUSCOLANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA VEIENTANA E PRENESTINA SI STA IN CODA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA FIORENTINI A TOGLIATTI, IN USCITA CI SPOSTIAMO SULLA-TARQUINIA DOVE SI È VERIFICATO UN ...

