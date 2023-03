Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 12:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio PRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A12 Roma TARQUINIA: È SEGNALATO, INFATTI, UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 39+000 CIRCA NEI PRESSI DI SANTA SEVERA VERSO Roma; ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONE Roma SUD. PER UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DI GROTTE PORTELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO, OGGI LE CORSE LazioMAR PONZA-FORMIA DELLE 14.30 E VENTOTENE-FORMIA ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 12.20 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPRUDENZA PER CHI SI TROVA IN VIAGGIO SULLA A12TARQUINIA: È SEGNALATO, INFATTI, UN VEICOLO IN FIAMME ALL’ALTEZZA DEL KM 39+000 CIRCA NEI PRESSI DI SANTA SEVERA VERSO; ATTENZIONE AL FUMO IN CARREGGIATA. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ARDEATINA E DIRAMAZIONESUD. PER UN INCIDENTE AVVENUTO QUESTA MATTINA, RESTA CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI VERMICINO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DI GROTTE PORTELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DIAMO UNO SGUARDO AL TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DI UN PEGGIORAMENTO DELLE CONDIZIONI METEO, OGGI LE CORSEMAR PONZA-FORMIA DELLE 14.30 E VENTOTENE-FORMIA ...

