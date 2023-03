Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 10:30 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO GIÀ DA QUALCHE ORA, È AL MOMENTO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI VERMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DI GROTTE PORTELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN VIA DI RISOLUZIONE, INVECE, L’INCIDENTE CHE DA QUESTA MATTINA STAVA PROVOCANDO GROSSI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA IN DIREZIONE DI Roma, IN SMALTIMENTO LE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO NEL REATINO SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA; A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O DI CATENE DA NEVE A ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLAA CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO GIÀ DA QUALCHE ORA, È AL MOMENTO CHIUSA AL TRAFFICO VIA DI VERMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEL TORRACCIO E VIA DI GROTTE PORTELLA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. IN VIA DI RISOLUZIONE, INVECE, L’INCIDENTE CHE DA QUESTA MATTINA STAVA PROVOCANDO GROSSI DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA IN DIREZIONE DI, IN SMALTIMENTO LE CODE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA. PER TRAFFICO INTENSO CODE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA. ANDIAMO NEL REATINO SULLA STRADA PROVINCIALE 10 TURISTICA DEL TERMINILLO SONO IN AZIONE I MEZZI SPAZZANEVE DI ASTRAL SPA; A TAL PROPOSITO RICORDIAMO L’OBBLIGO DI PNEUMATICI INVERNALI O DI CATENE DA NEVE A ...

