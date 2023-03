Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 09:15 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 10 MARZO ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio ATTENZIONE SULLA A1 FIRENZE Roma SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO NEI PRESSI DEL KM 465+000 VERSO Roma; SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE. SEMPRE PER INCIDENTE DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO, IL TRAFFICO RISULTA INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRA Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 10 MARZO ORE 09.05 ARIANNA CAROCCI DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAATTENZIONE SULLA A1 FIRENZESEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO NEI PRESSI DEL KM 465+000 VERSO; SI TRATTA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN’AUTO E UN MEZZO PESANTE. SEMPRE PER INCIDENTE DISAGI SULLA CASSIA VEIENTANA, AL MOMENTO IL TRAFFICO È CONGESTIONATO TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE. E PROPRIO SUL RACCORDO, IL TRAFFICO RISULTA INTENSO IN QUESTE ORE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, PIÙ AVANTI TRA TUSCOLANA E ARDEATINA; IN ESTERNA SI RALLENTA TRAFIUMICINO E VIA DEL MARE, POI TRA LAURENTINA E APPIA E ANCORA TRA PRENESTINA E TIBURTINA. CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO ...

