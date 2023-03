Viabilità Roma Regione Lazio del 10-03-2023 ore 08:15 (Di venerdì 10 marzo 2023) Viabilità DEL 9 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio L’ISTANTANEA DEL TRAFFICO CI RESTITUISCE UNA CIRCOLazioNE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE UNICA ECCEZIONE UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DEL Lazio DAL MATTINO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO SUL Lazio VENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI IN PARTICOLARE SUI SETTORI COSTIERI CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SI PREVEDONO ANCHE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE SUI SETTORI ORIENTALI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 10 marzo 2023)DEL 9 MARZO ORE 20.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAL’ISTANTANEA DEL TRAFFICO CI RESTITUISCE UNA CIRCONE REGOLARE SU GRAN PARTE DELLA RETE VIARIA REGIONALE UNICA ECCEZIONE UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CHE CAUSA CODE ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN DIREZIONE CENTRO LE ALTRE NOTIZIE IL METEO PRUDENZA PER L’ALLERTA ARANCIONE DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE DELDAL MATTINO DI DOMANI E PER LE SUCCESSIVE 24-30 ORE, SI PREVEDONO SULVENTI FORTI FINO A BURRASCA DAI QUADRANTI OCCIDENTALI IN PARTICOLARE SUI SETTORI COSTIERI CON POSSIBILI MAREGGIATE LUNGO LE COSTE ESPOSTE SI PREVEDONO ANCHE PRECIPITAZIONI DA SPARSE A DIFFUSE SUI SETTORI ORIENTALI PER GLI EVENTI NELLA CAPITALE TORNA L’APPUNTAMENTO CON IL ...

