Via libera al nuovo regime di aiuti di stato per le imprese del green tech (Di venerdì 10 marzo 2023) BRUXELLES - La Commissione Ue ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di stato per sostenere le imprese europee nella transizione verso un'economia a zero emissioni . Lo rende noto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) BRUXELLES - La Commissione Ue ha adottato unquadro temporaneo di crisi suglidiper sostenere leeuropee nella transizione verso un'economia a zero emissioni . Lo rende noto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : #Veneto Via libera alla delibera per il centro regionale per il cambio di sesso. Il governatore Luca #Zaia: 'Segno… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea ha adottato un nuovo quadro temporaneo di crisi sugli aiuti di Stato, per sostenere le impre… - tuttosport : ?? VIA LIBERA ????? #Plusvalenze, la #Juventus avrà la “carta segreta”: la decisione del TAR - palermomaniait : Decreto Migranti, via libera del Governo: fino a 30 anni di carcere a scafisti e nuove norme su accoglienza -… - Simo_the_Prince : @boni_castellane Azzardo a dire che vi è di peggio: il boicottaggio delle cure. Questo ha prodotto due cose fondame… -