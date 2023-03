''Vi ho purgato ancora''. L'ironia corre sui social (Di venerdì 10 marzo 2023) Il gol dello Spezia segnato da Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha scatenato l'ironia dei tifosi su ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 10 marzo 2023) Il gol dello Spezia segnato da Daniel Maldini, figlio di Paolo, ha scatenato l'dei tifosi su ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RiccardoUrbani3 : @La_manina__ @MaurizioDG_tale Ha fatto fuori l'orrido populismo di Conte. Ancora godiamo per come vi ha purgato. A… - matteo_pitton : @Dovahrick Eheh te brucia ancora, ma vi abbiamo purgato gobbi - ScofieldAle : @mlbarza @LelaDipi Ma il 'vi ho purgato ancora' scritto sulla maglia di Totti in quel famoso derby del 2000 (?) fu… - mlbarza : @LelaDipi Anche il video top già dall'intro con lui che fa il macellaio con la maglietta 'vi ho purgato ancora' - MiseraBra : @poeticabevuta E possiamo dirlo? Certo che possiamo. Mourinho Vi Ha Purgato Ancora ???????????? -