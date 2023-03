Verso un salto quantico nelle relazioni Italia-Israele. Meloni riceve Netanyahu (Di venerdì 10 marzo 2023) L’impegno per il rafforzamento delle relazioni tra Italia e Israele era già stato preso a giugno da Mario Draghi e Naftali Bennett in occasione della visita di Stato del primo. Poi le maggioranze che sostenevano il presidente del Consiglio Italiano e il primo ministro israeliano sono venute meno e entrambi i Paesi sono tornati alle urne. Da queste sono usciti vincitori Giorgia Meloni e Benjamin Netanyahu. I due leader conservatori oggi si sono incontrati a Roma. Si conoscono e stimano “da tempo”, ha spiegato la prima dopo il pranzo di lavoro odierno. “Molto colpito” dalla leadership di Meloni, si è detto invece Netanyahu in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Prima il leader israeliano ha partecipato a Palazzo Piacentini al primo Forum economico per le ... Leggi su formiche (Di venerdì 10 marzo 2023) L’impegno per il rafforzamento delletraera già stato preso a giugno da Mario Draghi e Naftali Bennett in occasione della visita di Stato del primo. Poi le maggioranze che sostenevano il presidente del Consigliono e il primo ministro israeliano sono venute meno e entrambi i Paesi sono tornati alle urne. Da queste sono usciti vincitori Giorgiae Benjamin. I due leader conservatori oggi si sono incontrati a Roma. Si conoscono e stimano “da tempo”, ha spiegato la prima dopo il pranzo di lavoro odierno. “Molto colpito” dalla leadership di, si è detto invecein conferenza stampa a Palazzo Chigi. Prima il leader israeliano ha partecipato a Palazzo Piacentini al primo Forum economico per le ...

