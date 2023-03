Verratti stroncato in Francia | il messaggio social del Pescara diventa virale

(Di venerdì 10 marzo 2023)- Dopo l'eliminazione in Champions League per mano del Bayern Monaco , non sono certo mancate le critiche al Psg che, nonostante una batteria di campioni, anche quest'anno non riesce a ...

Le critiche, chiaramente, non hanno risparmiato i calciatori del Psg: in particolare Daniel Riolo, giornalista di RMC sport, ha criticato duramente Marco Verratti: "Bisognerebbe rimandarlo a Pescara a mangiare spiedini e a fumare".

Le critiche, chiaramente, non hanno risparmiato i calciatori del Psg: in particolare Daniel Riolo , giornalista di RMC sport, ha criticato duramente Marco: "Bisognerebbe rimandarlo a ...La serata non è stata particolarmente propizia per Marco: il regista della nazionale italiana ha commesso due errori grossolani dai quali sono nate le reti della squadra ...L'Equipe, uno dei massimi media francesi, hail PSG con tanto di 2 in pagella a Marco, uno dei peggiori in campo. Eliminazione PSG, Donnarumma se la prende con Orsato. Sotto accusa ...

Dopo l'eliminazione in Champions sono piovute le critiche sul Psg e in particolare sul centrocampista ex biancazzuro ...(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "Paris sans genies". Questo è il titolo della prima pagina de L'Equipe, che si riferisce naturalmente all'eliminazione dalla Champions League del ...