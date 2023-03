Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OdeonZ__ : Veron racconta Mateo: 'Sveglio e bravo di testa, ma non mettetegli pressione' - VELOSPORT1960 : - sportli26181512 : Veron racconta Mateo: 'Sveglio e bravo di testa, ma non mettetegli pressione': Veron racconta Mateo: 'Sveglio e bra… - Gazzetta_it : #Veron racconta #Retegui: 'Sveglio e bravo di testa, ma non mettetegli pressione' - CalcioNews24 : ???#Veron racconta #Retegui ?? -

"Ha il gol nel sangue" dice. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato ...Commenta per primo Juan Sebastian, ex - centrocampista di Lazio e Juve nonché ex - presidente dell'Estudiantes ha raccontato alla Gazzetta dello Sport Mateo Retegui , bomber che sarà convocato da Mancini per l'Italia e che ...... 'Quando si parla di Genoa per me si parla di vita -- Ho avuto la possibilità di tornare ... Chevanton tornò a Lecce col minimo salariale,lo fece all'Estudiantes da giocatore - ...

Veron racconta Mateo: "Sveglio e bravo di testa, ma non mettetegli pressione" La Gazzetta dello Sport

Mateo Retegui raccontato da Juan Sebastian Veron, che lo conosce bene per averlo avuto alle sue dipendenze nel 2019-20 quand’era presidente dell’Estudiantes e il ragazzo, ancora 20enne, ha ...Juan Sebastian Veron, ex-centrocampista di Lazio e Juve nonché ex-presidente dell'Estudiantes ha raccontato alla Gazzetta dello Sport Mateo Retegui, bomber che sarà convocato da Mancini per l'Italia e ...