Ventottesima giornata Eurolega 2022/ 2023: Bologna risorge a Berlino, Milano infila la sesta vittoria (Di venerdì 10 marzo 2023) Nella Ventottesima giornata Eurolega 2022/2023, l'Olimpia Milano coglie il sesto successo consecutivo battendo al Forum il Partizan (76-72), al termine di una rimonta completata nel quarto periodo. Sorride anche la Virtus Bologna, che torna a vincere sbancando il campo dell'Alba Berlino(96-74) grazie ad un grande Teodosic, autore di 21 punti e 6 assist. Ventottesima giornata Eurolega 2022/2023: OLIMPIA Milano-PARTIZAN 76-62 Ci ha preso gusto l'Olimpia Milano che batte il Partizan centrando la sesta vittoria consecutiva in campo continentale. I padroni di casa, però, faticano in apertura di match ...

La Virtus si impone a Berlino e supera l'Alba Basket 2022 - 2023 Squadra Virtus Bologna Ventottesima giornata di Eurolega per la Virtus Segafredo Bologna che è ospite dell'Alba Berlino. I primi punti del match arrivano per mano di Olinde che apre il parziale di 6 - 0 con cui Berlino, ...