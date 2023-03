Vento e mareggiate, prosegue l'allerta meteo in Toscana. Danni e disagi per il libeccio (Di venerdì 10 marzo 2023) Raffiche sulla costa fra Grosseto e Livorno, sull'Appennino Tosco - Romagnolo e sulla Toscana centro - meridionale Leggi su lanazione (Di venerdì 10 marzo 2023) Raffiche sulla costa fra Grosseto e Livorno, sull'Appennino Tosco - Romagnolo e sullacentro - meridionale

Vento e mareggiate, prosegue l'allerta meteo in Toscana. Danni e disagi per il libeccio Raffiche sulla costa fra Grosseto e Livorno, sull'Appennino Tosco - Romagnolo e sulla Toscana centro - meridionale Prolungata allerta meteo per vento e mareggiate Estesa fino alle ore 7 di sabato 11 marzo l'allerta gialla (in corso) per vento e fino alle 12 sempre di sabato per mareggiate. Livorno, 10 marzo 2023 - Tempo ancora instabile nelle prossime ore in Toscana. Vento e mareggiate e ancora residue piogge terranno banco per il resto della giornata di oggi, venerdì 10 marzo, e nella prima mattinata di domani. Il vento soffierà sulla costa fra Grosseto e Livorno, sull'Appennino Tosco-Romagnolo e sulla Toscana centro-meridionale.