Vendetta per un pestaggio, due fratelli adolescenti (accompagnati dal papà) aggrediscono un coetaneo col manganello (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lite per una ragazza sarebbe alla base della violenta aggressione a colpi di manganello subita lo scorso giugno da un 16enne a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza . È quanto hanno scoperto ... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Una lite per una ragazza sarebbe alla base della violenta aggressione a colpi disubita lo scorso giugno da un 16enne a Vimercate, in provincia di Monza e Brianza . È quanto hanno scoperto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarianoGiustino : Siamo nella città di Ardabil, questo video mostra studentesse della Baharan School finite in ospedale per avvelenam… - leggoit : Vendetta per un #pestaggio, due fratelli adolescenti (accompagnati dal papà) aggrediscono un coetaneo col manganello - AdornatoAntonio : RT @OssRepressione: Il caso #cospito ha riaperto il dibattito sul fine pena mai. Una misura pensata per i capimafia ma che spesso finisce… - ametist2009 : Ricapitoliamo @GFVIP_Official @alfosignorini : associazione mafiosa si! ?? arrampicatrice sociale si! ?? donna fru… - ___xscd : RT @OssRepressione: Il caso #cospito ha riaperto il dibattito sul fine pena mai. Una misura pensata per i capimafia ma che spesso finisce… -