Vecchie 10 lire: se hai tra le tue una così è pagata fino a 17 mila euro (Di venerdì 10 marzo 2023) Le Vecchie svalutate lirette non sono più in giro ormai da vent'anni. Quanto alle monetine, poi, quelle sono sparite dalla scena da ancora più tempo. Per esempio quelle da 10 lire. Il che non significa che non se ne trovino più, ma che sono abbastanza rare, cosa che ovviamente può farne lievitare il valore di mercato a quote decisamente interessanti. I collezionisti le cercano col lanternino, perché stanno acquistando quotazioni sempre più generose. Il bello è che, a pochi decenni dalla dipartita della lira, la probabilità di ritrovarsi in casa dei pezzi vendibili sul mercato numismatico non è affatto da scartare, anzi. Ce le possiamo avere in qualche cassetto su in soffitta o dentro vecchi barattoli polverosi: magari perché ai tempi ci eravamo ripromessi di andare in banca a cambiarle con il neonato euro, ma poi ...

