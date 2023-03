Valverde non ha intenzione di lasciare il Real Madrid (Di venerdì 10 marzo 2023) Sito inglese: Fede Valverde ha chiarito perfettamente che non ha intenzione di lasciare il Real Madrid nel prossimo futuro, nonostante le recenti voci sull’interesse da tutta Europa e la possibilità che il Real accetti di lasciarlo partire. Secondo Fabrizio Romano, la partenza di Valverde dal Santiago Bernabeu non è mai stata nemmeno discussa all’interno del club, nemmeno quando diversi club inglesi hanno chiesto la sua disponibilità qualche anno fa. Fede Valverde sul suo futuro: “Se mi vogliono fuori dal Real Madrid… dovranno uccidermi”. #Real Madrid La partenza di Valverde non era un argomento, nemmeno quando i club inglesi lo avvicinarono due ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 10 marzo 2023) Sito inglese: Fedeha chiarito perfettamente che non hadiilnel prossimo futuro, nonostante le recenti voci sull’interesse da tutta Europa e la possibilità che ilaccetti di lasciarlo partire. Secondo Fabrizio Romano, la partenza didal Santiago Bernabeu non è mai stata nemmeno discussa all’interno del club, nemmeno quando diversi club inglesi hanno chiesto la sua disponibilità qualche anno fa. Fedesul suo futuro: “Se mi vogliono fuori dal… dovranno uccidermi”. #La partenza dinon era un argomento, nemmeno quando i club inglesi lo avvicinarono due ...

