Valentino Picone: "Mi hanno chiesto un selfie mentre ero sotto anestesia" (Di venerdì 10 marzo 2023) Valentino Picone ha raccontato un aneddoto che ricorda molto la vicenda che ha visto coinvolta Maria De Filippi. Come tutti sanno, alla conduttrice è stato chiesto di fare alcuni selfie proprio nel corso della veglia funebre del marito Maurizio Costanzo, deceduto venerdì 24 febbraio. Un fatto che ha destato molto scalpore perché indicativo di una società che non ha rispetto del dolore, neanche di fronte alla morte di un proprio caro. Valentino Picone ha raccontato un fatto simile nel corso della presentazione della seconda stagione della serie Netflix "Incastrati" che lo vede protagonista insieme al suo amico e compagno di set, Salvatore Ficarra. L'attore siciliano, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha raccontato di aver ricevuto una richiesta di ...

