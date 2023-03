Valencia vs Osasuna – ultime notizie e possibili formazioni (Di venerdì 10 marzo 2023) La battaglia del Valencia per sfuggire alla zona retrocessione della Liga continuerà sabato 11 marzo sera quando accoglierà al Mestalla l’Osasuna, squadra che lotta per le prime sei posizioni. La squadra di casa è attualmente 19esima in classifica, a due punti dalla sicurezza della 17esima posizione, mentre l’Osasuna occupa l’ottava, a tre punti dal Villarreal sesto in classifica. Il calcio di inizio di Valencia vs Osasuna è previsto alle 21 Anteprima della partita Valencia vs Osasuna a che punto sono le due squadre Valencia Il Valencia non gioca fuori dalla Liga dalla campagna del 1986-87, ma si trova di fronte alla concreta prospettiva di scendere in Segunda Division per la stagione 2023-24. Una campagna disastrosa ha visto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 10 marzo 2023) La battaglia delper sfuggire alla zona retrocessione della Liga continuerà sabato 11 marzo sera quando accoglierà al Mestalla l’, squadra che lotta per le prime sei posizioni. La squadra di casa è attualmente 19esima in classifica, a due punti dalla sicurezza della 17esima posizione, mentre l’occupa l’ottava, a tre punti dal Villarreal sesto in classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 21 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreIlnon gioca fuori dalla Liga dalla campagna del 1986-87, ma si trova di fronte alla concreta prospettiva di scendere in Segunda Division per la stagione 2023-24. Una campagna disastrosa ha visto ...

