Valditara | “Le scuole italiane rispondono alla sfida del Pnrr Possiamo contare su 1 | 7 miliardi di euro”

"Le scuole italiane hanno accolto in pieno la sfida del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il Piano Scuola 4.0, entro lo scorso 28 febbraio, gli istituti hanno presentato 8.170 progetti su 8.230 totali". Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nella giornata conclusiva di 'Didacta Italia'. La principale manifestazione sulla scuola italiana e la formazione degli insegnanti. Valditara: la scuola italiana accoglie la sfida del Pnrr "Questo porterà uno stanziamento complessivo di circa 1,7 miliardi di euro. Che consentirà alle scuole di poter rivedere, migliorare, trasformare e adeguare le aule. Favorendo la didattica in luoghi accoglienti e innovativi. È la sfida di una ...

