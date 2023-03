Valditara contro il Blocco Studentesco: 'Onoriamo la Costituzione antifascista' (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha condannato l'esposizione di uno striscione dichiaratamente fascista a firma Blocco Studentesco, fuori da una scuola di Brescia, dove ... Leggi su globalist (Di venerdì 10 marzo 2023) Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe, ha condannato l'esposizione di uno striscione dichiaratamente fascista a firma, fuori da una scuola di Brescia, dove ...

