Uscirle in città | Adesso sarà possibile | ecco dove

Leggi su newnotizie

(Di venerdì 10 marzo 2023) Grazie alla denuncia per discriminazione avanzata da una donna ora il Senza veli viene consentito: in quale? Chi ama il Senza veli sa bene che in Italia la pratica è piuttosto tollerata, così come in Spagna, Francia e Grecia. Fa eccezione solo la provincia di Pavia,prendere il sole sulle sponde del fiume Ticino può L'articoloinNewNotizie.it.