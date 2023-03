Usa, l’annuncio della deputata antiabortista: “Diventerò nonna a 36 anni” (Di venerdì 10 marzo 2023) Una delle politiche americane in prima linea contro il diritto all’aborto diventerà nonna a 36 anni. Si tratta della deputata Lauren Boebert, nota anche per le sue posizioni a favore dell’uso delle armi. Durante un evento della Conservative Political Action Conference (Cpac), la deputata dell’ala più estrema del partito repubblicano ha annunciato che il figlio Tyler, 17 anni, diventerà presto padre. La sua preoccupazione più grande, ha detto dopo aver ricevuto un premio dal gruppo conservatore “Moms for America”, non riguardava ciò che “la gente avrebbe detto”, ma la possibilità che il figlio e la sua ragazza, la madre del bambino, “avrebbero scelto la vita”. Il riferimento è a una delle parole d’ordine del dibattito americano sull’aborto, ossia la “vita” contrapposta ... Leggi su tpi (Di venerdì 10 marzo 2023) Una delle politiche americane in prima linea contro il diritto all’aborto diventeràa 36. Si trattaLauren Boebert, nota anche per le sue posizioni a favore dell’uso delle armi. Durante un eventoConservative Political Action Conference (Cpac), ladell’ala più estrema del partito repubblicano ha annunciato che il figlio Tyler, 17, diventerà presto padre. La sua preoccupazione più grande, ha detto dopo aver ricevuto un premio dal gruppo conservatore “Moms for America”, non riguardava ciò che “la gente avrebbe detto”, ma la possibilità che il figlio e la sua ragazza, la madre del bambino, “avrebbero scelto la vita”. Il riferimento è a una delle parole d’ordine del dibattito americano sull’aborto, ossia la “vita” contrapposta ...

