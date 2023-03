Urla e Censure Post Diretta: Notte da Incubo al Gf Vip! (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli ammonimenti di Signorini non sono serviti a nulla. Subito dopo la Diretta del Gf Vip, alcuni concorrenti si sono lasciati andare di nuovo a Urla e parolacce, prontamente censurate dalla regia. Ma chi sono i gieffini convolti? Ecco quello che é successo nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà! Notte infuocata al Gf Vip: è scontro tra Oriana e Daniele Dopo l’ultima Diretta, gli animi nella Casa del Gf Vip si sono surriscaldati. Non è una novità, questo è poco ma sicuro. Di nuovo abbiamo assistito ad Urla e accuse, poi censurate dalla regia. Protagonisti dell’ennesimo scontro sono stati Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tutto è iniziato nel momento in cui Daniele ha confessato a Milena Miconi quali degli atteggiamenti di Oriana lo infastidiscono. La venezuelana ha ascoltato la conversazione e non ... Leggi su gossipnews.tv (Di venerdì 10 marzo 2023) Gli ammonimenti di Signorini non sono serviti a nulla. Subito dopo ladel Gf Vip, alcuni concorrenti si sono lasciati andare di nuovo ae parolacce, prontamente censurate dalla regia. Ma chi sono i gieffini convolti? Ecco quello che é successo nelle ultime ore nella Casa di Cinecittà!infuocata al Gf Vip: è scontro tra Oriana e Daniele Dopo l’ultima, gli animi nella Casa del Gf Vip si sono surriscaldati. Non è una novità, questo è poco ma sicuro. Di nuovo abbiamo assistito ade accuse, poi censurate dalla regia. Protagonisti dell’ennesimo scontro sono stati Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. Tutto è iniziato nel momento in cui Daniele ha confessato a Milena Miconi quali degli atteggiamenti di Oriana lo infastidiscono. La venezuelana ha ascoltato la conversazione e non ...

