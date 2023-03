Urla al Gf Vip nel post puntata e volano parolacce: nuova squalifica in arrivo? Il timore di Micol (Di venerdì 10 marzo 2023) Grida, parolacce nonostante la regia sia corsa ai ripari inquadrando il giardino. Due vipponi hanno continuato a litigare nella notte Il gioco è cambiato al Grande Fratello Vip e sono stati presi seri provvedimenti per i concorrenti irrispettosi verso il pubblico. Ieri sera infatti se Edoardo Tavassi è stato ammonito, Edoardo Donnamaria ha dovuto abbandonare per sempre il gioco perché è stato squalificato. Ma pare che i provvedimenti presi non abbiano sortito effetti su due coinquilini che nel post puntata hanno litigato e sono volate anche delle parolacce. Micol Incorvaia adesso teme in un altro provvedimento che riguarderebbe Daniele Dal Moro, protagonista di una nuova accesa lite proprio con Oriana Marzoli. Infatti dopo la puntata i due hanno ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 10 marzo 2023) Grida,nonostante la regia sia corsa ai ripari inquadrando il giardino. Due vipponi hanno continuato a litigare nella notte Il gioco è cambiato al Grande Fratello Vip e sono stati presi seri provvedimenti per i concorrenti irrispettosi verso il pubblico. Ieri sera infatti se Edoardo Tavassi è stato ammonito, Edoardo Donnamaria ha dovuto abbandonare per sempre il gioco perché è statoto. Ma pare che i provvedimenti presi non abbiano sortito effetti su due coinquilini che nelhanno litigato e sono volate anche delleIncorvaia adesso teme in un altro provvedimento che riguarderebbe Daniele Dal Moro, protagonista di unaaccesa lite proprio con Oriana Marzoli. Infatti dopo lai due hanno ...

