Uova, prezzi alle stelle: +30% in un anno (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruxelles, 10 mar. (AdnKronos) - I prezzi dei prodotti alimentari nell'Ue sono aumentati notevolmente nel corso del 2022: le Uova, in particolare, sono rincarate moltissimo. I dati di gennaio 2023, informa Eurostat, mostrano che il prezzo delle Uova nell'Ue era, in media, superiore del 30% rispetto a gennaio 2022. Aumenti dei prezzi molto più contenuti sono stati registrati a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021 (+7%) e a gennaio 2021 rispetto al mese pre-Covid di gennaio 2020 (+1%). Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 10 marzo 2023) Bruxelles, 10 mar. (AdnKronos) - Idei prodotti alimentari nell'Ue sono aumentati notevolmente nel corso del 2022: le, in particolare, sono rincarate moltissimo. I dati di gennaio 2023, informa Eurostat, mostrano che il prezzo dellenell'Ue era, in media, superiore del 30% rispetto a gennaio 2022. Aumenti deimolto più contenuti sono stati registrati a gennaio 2022 rispetto a gennaio 2021 (+7%) e a gennaio 2021 rispetto al mese pre-Covid di gennaio 2020 (+1%).

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ledicoladelsud : Uova, prezzi alle stelle: +30% in un anno - fisco24_info : Uova, prezzi alle stelle: +30% in un anno: (Adnkronos) - I dati Eurostat sui prezzi delle uova nell'Ue… - News24_it : Uova, prezzi alle stelle: +30% in un anno - MaestroMiyagi3 : @CGzibordi C'è la guerra atomica alle porte. Meglio spendere tutto e morire poveri. Comunque amico londinese ha det… - Emme_comegesooo : @MassiSilver @sposaisterica La carne è aumentata tantissimo. Ma proprio assai. Il pollo bene o male ancora ha prezz… -