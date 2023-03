Uomini e Donne, Luca Daffrè rivela di aver iniziato a seguire il programma perché colpito dalla bellezza di un’ex corteggiatrice: ecco chi (Di venerdì 10 marzo 2023) Luca Daffrè è il nuovo tronista di Uomini e Donne che ha già conquistato gran parte del pubblico femminile. Per lui, infatti, hanno chiamato la trasmissione più di 300 ragazze. Tutte loro sicuramente lo ricordano ai tempi di Temptation Island o dell’Isola dei Famosi dove venne rinominato come “l’uomo con il tatuaggio sul petto”. Il web infatti ai tempi impazzì per lui, che si distingueva tra gli altri proprio per il suo tatuaggio sul petto: un cervo. Lo stesso però ha dichiarato di non avere una storia particolare relativa a questo disegno ma è puramente estetico. Intervistato dal Magazine di Uomini e Donne, Luca Daffrè ha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da tronista. Dichiarazioni che hanno un po’ sorpreso in quanto ha ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 marzo 2023)è il nuovo tronista diche ha già conquistato gran parte del pubblico femminile. Per lui, infatti, hanno chiamato la trasmissione più di 300 ragazze. Tutte loro sicuramente lo ricordano ai tempi di Temptation Island o dell’Isola dei Famosi dove venne rinominato come “l’uomo con il tatuaggio sul petto”. Il web infatti ai tempi impazzì per lui, che si distingueva tra gli altri proprio per il suo tatuaggio sul petto: un cervo. Lo stesso però ha dichiarato di none una storia particolare relativa a questo disegno ma è puramente estetico. Intervistato dal Magazine diha rilasciato le sue primissime dichiarazioni da tronista. Dichiarazioni che hanno un po’ sorpreso in quanto ha ...

