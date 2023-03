Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 10/03/23 (Di venerdì 10 marzo 2023) Gente, io qua devo fare coming out: da oggi sono ufficialmente una bimbadiSilvioV. Il nostro leccatore folle di chupa chupa (cit.) – dopo oltre un decennio durante il quale Gemma Galgani ha spadroneggiato indisturbata, recitando l’ormai collaudata parte della sedotta e abbandonata dal furbetto di turno – nella puntata odierna di Uomini e Donne l’ha finalmente messa – seppur involontariamente – con le spalle ascelle al muro smascherando definitivamente il suo gioco. Il copione della dama è sempre stato il medesimo. E non era nemmeno così complesso da portare in scena, visto il (basso) calibro dei maschioni che Chiamavano per lei. La Galgani ha avuto vita facile proprio perché si trovava sempre di fronte gente che palesemente la schifava, ma pur di guadagnarsi qualche bel primo piano su Canale 5 fingeva (manco troppo a ... Leggi su isaechia (Di venerdì 10 marzo 2023) Gente, io qua devo fare coming out: da oggi sono ufficialmente una bimbadiSilvioV. Il nostro leccatore folle di chupa chupa (cit.) – dopo oltre un decennio durante il quale Gemma Galgani ha spadroneggiato indisturbata, recitando l’ormai collaudata parte della sedotta e abbandonata dal furbetto di turno – nellaodierna dil’ha finalmente messa – seppur involontariamente – con le spalle ascelle al muro smascherando definitivamente il suo gioco. Il copione della dama è sempre stato il medesimo. E non era nemmeno così complesso da portare in scena, visto il (basso) calibro dei maschioni chemavano per lei. La Galgani ha avuto vita facile proprio perché si trovava sempre di fronte gente che palesemente la schifava, ma pur di guadagnarsi qualche bel primo piano su Canale 5 fingeva (manco troppo a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RegLombardia : #GiuntaRegionale Questa mattina a Palazzo Lombardia il Presidente della Regione @FontanaPres ha presentato la nuova… - mentecritica : Ma questa continua glorificazione dei tanti giovani (uomini e donne) impegnati in combattimento o i filmatini con l… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - _itsannieee : RT @giftfr0mvirgo: E PER PIACERE amo gli uomini che perdono la dignità per le loro donne carmine di salvo un vero uomo - anna_t87 : @matte051 Cmq è post perché ricordo una storia di qualcuno che disse che era ricominciato (post) uomini e donne e c… -