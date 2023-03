“Uomini e Donne”, il gesto di Ida Platano per Armando Incarnato non passa inosservato (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv. Ida Platano ha deciso di fare una dedica ad Armando Invarnato dopo ciò che ha visto durante la puntata di ieri, giovedì 9 marzo 2023, di Uomini e Donne. Sembra che nonostante lei abbia deciso di lasciare il programma mano nella mano con Alessandro Vicinanza, segua ancora le vicende di dame e cavalieri su Canale 5. In particolare, Ida Platano è rimasta colpita dal modo in cui Armando Incarnato ha affrontato la sfilata. Cosa ha fatto l’ex dama per Armando? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “Uomini e Donne”, Gianni Sperti ci va giù pesante con l’ex dama: lei furiosa Leggi anche: “Uomini e Donne”, Tina Cipollari rimproverata da Maria De Filippi: cosa è ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 marzo 2023) News Tv. Idaha deciso di fare una dedica adInvarnato dopo ciò che ha visto durante la puntata di ieri, giovedì 9 marzo 2023, di. Sembra che nonostante lei abbia deciso di lasciare il programma mano nella mano con Alessandro Vicinanza, segua ancora le vicende di dame e cavalieri su Canale 5. In particolare, Idaè rimasta colpita dal modo in cuiha affrontato la sfilata. Cosa ha fatto l’ex dama per? (Continua dopo le foto) Leggi anche: “”, Gianni Sperti ci va giù pesante con l’ex dama: lei furiosa Leggi anche: “”, Tina Cipollari rimproverata da Maria De Filippi: cosa è ...

