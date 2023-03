Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: «Le nostre notti di passione». Ecco cosa accade sotto le lenzuola (Di venerdì 10 marzo 2023) Amore sempre più consolidato tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza dopo Uomini e Donne. Usciti da qualche mese dal programma, in molti erano scettici sul loro amore. Ma a distanza... Leggi su leggo (Di venerdì 10 marzo 2023) Amore sempre più consolidato tra Idadopo. Usciti da qualche mese dal programma, in molti erano scettici sul loro amore. Ma a distanza...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - you_trend : Oggi è la #giornatainternazionaledelladonna: secondo il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24, per il 62% degli ital… - GloriaFuentesSa : RT @Luciano39420470: Ormai con il modernismo satanista abbiamo stravolto la vera Famiglia voluta sempre da Dio Creatore! I nuovi genitor… - Fili45803346 : Alle donne che fanno i casini contro gli uomini in realtà sono quelle che non riescono ad essere sindache e ad aver… -