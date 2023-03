"Uomini e Donne", Gemma ci ripensa su Silvio: "Vuole essere leccato" (Di venerdì 10 marzo 2023) A 'Uomini e Donne' sembrava andasse tutto bene tra Gemma e Silvio , ma una strana richiesta del cavaliere avrebbe bloccato la dama che adesso ci ripensa e non sa se continuare a frequentarlo. Secondo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 10 marzo 2023) A '' sembrava andasse tutto bene tra, ma una strana richiesta del cavaliere avrebbe bloccato la dama che adesso cie non sa se continuare a frequentarlo. Secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - mentecritica : Ma questa continua glorificazione dei tanti giovani (uomini e donne) impegnati in combattimento o i filmatini con l… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - GianluVaiPiano : Le donne non hanno alcun rispetto e comprensione delle passioni dei propri partner, mentre gli uomini devono assolu… - sto_esaurita : @seinafalsa @isabenanti @Chiara_Bonati quest’anno gli uomini fanno a gara a chi è peggio lì?? se ne salvano giusto… -