Uomini e Donne, focose rivelazioni: ecco quando va in onda la scelta di Federico (Di venerdì 10 marzo 2023) NEWS TV. ecco che a “Uomini e Donne” la scelta di Federico Nicotera si sta facendo aspettare ma sembra che non dovrebbe mancare troppo tempo per la fatidica puntata. Intanto nello studio la lite tra Gemma Galgani e Silvio continua. Leggi anche: “Uomini e Donne”, il gesto di Ida Platano per Armando Incarnato non passa inosservato Leggi anche: “Uomini e Donne”, Tina Cipollari rimproverata da Maria De Filippi: cosa è successo Tra Gemma Galgani e Silvio lo show continua ecco che tra poco andrà in onda la puntata dove scopriremo la scelta di Federico Nicotera. Intanto Gemma Galgani e Silvio continuano a dare spettacolo in studio. ecco infatti ... Leggi su tvzap (Di venerdì 10 marzo 2023) NEWS TV.che a “” ladiNicotera si sta facendo aspettare ma sembra che non dovrebbe mancare troppo tempo per la fatidica puntata. Intanto nello studio la lite tra Gemma Galgani e Silvio continua. Leggi anche: “”, il gesto di Ida Platano per Armando Incarnato non passa inosservato Leggi anche: “”, Tina Cipollari rimproverata da Maria De Filippi: cosa è successo Tra Gemma Galgani e Silvio lo show continuache tra poco andrà inla puntata dove scopriremo ladiNicotera. Intanto Gemma Galgani e Silvio continuano a dare spettacolo in studio.infatti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - matteosalvinimi : Non una parola contro i veri responsabili della strage (cioè i trafficanti di esseri umani), ma insulti e fango con… - Fili45803346 : Vai donna bianca che è pieno di uomini di colore lui ti fa i figli e ti paga i giorni del ciclo, l asilo, noi sporc… - itsforhys : RT @mrpeanutbvtter: mi fa ribrezzo leggere “niente zoccolate in ufficio” pensando a come si comporta la maggior parte degli uomini in QUALS… -