‘Uomini e Donne’, ex tronista indagata per stalking: “Accuse infamanti” (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFederica Aversano, l’ex tronista del programma “Uomini e Donne” indagata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) per stalking dopo la denuncia dell’ex compagno, interviene sulla vicenda attraverso una nota diffusa dai suoi legali (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), in cui si difende dalle Accuse, parla di “Accuse infamanti” e si dice “sorpresa” dalla denuncia dell’ex. “Ma dopo un primo momento di smarrimento – spiega – ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua, anche se non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Oriana Zona, cui è stato affidato il fascicolo, mi ha interrogato e a lei ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 10 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiFederica Aversano, l’exdel programma “Uomini e Donne”dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) perdopo la denuncia dell’ex compagno, interviene sulla vicenda attraverso una nota diffusa dai suoi legali (gli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo), in cui si difende dalle, parla di “” e si dice “sorpresa” dalla denuncia dell’ex. “Ma dopo un primo momento di smarrimento – spiega – ho riacquistato la serenità e ora sono pronta a difendermi senza tregua, anche se non è mia abitudine portare in piazza le mie vicende private. Il sostituto della Procura di Santa Maria Capua Vetere, Oriana Zona, cui è stato affidato il fascicolo, mi ha interrogato e a lei ho chiarito, passaggio per passaggio, quello che era ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Quirinale : #Mattarella: dalla condizione generale della #donna, in ogni parte del mondo, dipende la qualità della vita e il fu… - francescacheeks : #8Marzo è lottare perché le donne non vengano costantemente umiliate, sessualizzate, uccise; perché possano dipende… - you_trend : Oggi è la #giornatainternazionaledelladonna: secondo il nostro ultimo sondaggio per @SkyTG24, per il 62% degli ital… - LisciaMaurizio : Tutte queste persone che urlano alla rivoluzione culturale e poi come cultura di riferimento hanno il Grande Fratel… - MrLin27 : RT @Teresa02247224: È successo solo nei primi anni della Rivoluzione che gli uomini si tirassero indietro,hanno capito che l’ingiustizia è… -

Via libera al topless, donne a seno nudo anche in piscina: tutto nasce da una denuncia A partire dalla prossima estate le donne potranno tranquillamente girare in piscina a seno nudo , almeno a Berlino . Le nuove regole della balneazione hanno infatti stabilito che tutti, uomini o donne che siano, possono nuotare e aggirarsi tra le piscine col petto scoperto, senza distinzione di sesso. Una decisione quanto meno singolare che nasce dalla denuncia di una donna, che si è ... Women Talking - Il diritto di scegliere: tutto sul nuovo film di Sarah Polley Sono proprio le donne a essere protagoniste del film: tutte, nessuna esclusa, discutono di un segreto scioccante che riguarda gli uomini della comunità, gli stessi che per anni hanno provveduto a ... Migranti: sbarcate a Brindisi le 105 persone soccorse dalla life support di Emergency. Nannini (capo missione), "in quel momento eravamo l'... I superstiti scesi dalla nave sono 59 uomini, 16 donne " di cui una al settimo mese di gravidanza ", 24 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati sotto i 10 anni. Le persone provengono da Paesi ... A partire dalla prossima estate lepotranno tranquillamente girare in piscina a seno nudo , almeno a Berlino . Le nuove regole della balneazione hanno infatti stabilito che tutti,che siano, possono nuotare e aggirarsi tra le piscine col petto scoperto, senza distinzione di sesso. Una decisione quanto meno singolare che nasce dalla denuncia di una donna, che si è ...Sono proprio lea essere protagoniste del film: tutte, nessuna esclusa, discutono di un segreto scioccante che riguarda glidella comunità, gli stessi che per anni hanno provveduto a ...I superstiti scesi dalla nave sono 59, 16" di cui una al settimo mese di gravidanza ", 24 minori non accompagnati e 6 minori accompagnati sotto i 10 anni. Le persone provengono da Paesi ... Kasia Smutniak: «Sul set cerco la forza delle donne» Corriere della Sera