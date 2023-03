Uomini e Donne, ex corteggiatrice assunta dalla De Filippi: quale lavoro farà (Di venerdì 10 marzo 2023) Come ben sa chi segue Uomini e Donne, qualche settimana fa Maria De Filippi nel corso di una puntata ha rivelato di aver offerto un lavoro a una delle corteggiatrici più in vista (nel bene e nel male) del trono giovani, ovvero Alice Barisciani. Quest’ultima, infatti, è stata licenziata dal suo luogo di lavoro proprio per le troppe assenza fatte a causa di Uomini e Donne. Ma quale lavoro potrà fare Alice alla corte della De Filippi, visto che il suo lavoro è quello di store manager, e dunque ha esperienza solo nel settore delle vendite, che di certo non è quello di cui si occupano gli autori e la redazione di Maria De Filippi? Vi sveliamo l’ipotesi più probabile! Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 10 marzo 2023) Come ben sa chi segue, qualche settimana fa Maria Denel corso di una puntata ha rivelato di aver offerto una una delle corteggiatrici più in vista (nel bene e nel male) del trono giovani, ovvero Alice Barisciani. Quest’ultima, infatti, è stata licenziata dal suo luogo diproprio per le troppe assenza fatte a causa di. Mapotrà fare Alice alla corte della De, visto che il suoè quello di store manager, e dunque ha esperienza solo nel settore delle vendite, che di certo non è quello di cui si occupano gli autori e la redazione di Maria De? Vi sveliamo l’ipotesi più probabile!...

